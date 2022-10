Més autonomia i autogestió: el Ball de Gitanes escalfa motors

. La Comissió delescalfa motors davant l'inici immediat delsper preparar-se de cara al. En una roda de premsa, l'entitat de cultura popular reivindicarà enguany la voluntat d'autogestió dels quadres sota el lema "Per assegurar-te el lloc a plaça, apunta't amb la colla i fes festassa".En una roda de premsa a la Casa de Cultura, els portaveus de la Comissió,, han explicat que el motiu de voler agrupar els quadres per colles per prioritzar la seva inscripció es deu al fet que, en un futur no massa llunyà, preveuen gestionar només els assajos necessaris mentre que l'vagi a càrrec delsmés veterans. "Calia trobar unaen la manera de fer per evitar que, d'aquí a 50 anys, tot continués depenent d'un grapat de persones".Així doncs, a partir d'ara, es convida els quadres aamb l'ajuda dels propis balladors i dels tutorials de Youtube abans de l'inici dels assajos. Tot i que la Comissió continuarà ensenyant el ball de forma gradual i progressiva des del primer-que donarà el tret de sortida el 28 de novembre i continuaran cada dilluns i dimecres alde 21 h a 22.30 h- ara es farà des d'una mirada més "concentrada" i com a "". Els balls en si mateixos (xotis, catxutxes, jota), s'hauran d'aprendre prèviament.Passades aquestes cinc setmanes de repàs general, els assajos passaran a ser. En aquests, la Comissió valorarà eli es reservarà el dret de recomanar aquells quadres que no hagin assolit un nivell mínim a presentar-se l'any següent.Ja de cara al 6 i 8 de febrer -pavelló de la Guinardera- i el 13 i 15 de febrer -plaça d'Octavià- es faran lesdel que serà la posada en escena abans del gran ball davant del públic previst pela Octavià, davant del Monestir.Elja està en marxa i continuarà obert. Cal recordar que se celebrarà unper repartir les places pels. No obstant això, se saltaran directament el sorteig aquells quadres que quedessin fora l'any passat, les inscripcions de colles completes -quatre quadres-, i els quadres paritaris -home i dona; per fomentar la participació dels primers-. Pots apuntar-te a través d' aquest enllaç D'altra banda, el previ ball burlesc i transgressor de lestindrà "més protagonisme que mai" i també s'ha fet una crida a l'ajuda indispensable de les. Aquelles veïnes que alimenten els balladors durant el transcurs de les quatre cercaviles mentre desperten i animen els santcugatencs perquè els vagin a veure dansar.