Òmnium denuncia el retrocés del català en l'últim programa del Teatre-Auditori

per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya |

ha denunciat e l retrocés de la promoció de la llengua catalana en el nou programa d'espectacles de la temporada setembre 2022 - gener 2023 del Teatre-Auditori de Sant Cugat i que, asseguren, ha generat certentre els socis.En un comunicat, l'entitat lamenta la "" al català que suposa la nova programació. En un estudi comparatiu, apunten que la programació en català durant la temporada febrer-maig del 2022 suposava el 80% del total; mentre que en l'actual, aquesta haPer aquest motiu, Òmnium s'ha adreçat a la tinència d'alcaldia de Cultura,, per manifestar ladavant d'un equipament públic que no prioritza els espectacles en català, així com la contractació de companyies que fan un esforç de normalització arreu dels territoris de parla catalana.