"És unaque la Generalitat no hagi fetd'una de les. Si no l'haguessin, Layret segurament hagués esdevingut el gran líder del republicanisme català". Una invisibilització deliberada que, comissari de l'exposició, atribueix a la "" latent de bona part de la classe política catalana davant d'un personatge amb un potent discurs republicà, socialista, comunista i anticlerical.Així, Serrano celebra la paradoxa que siguin les parets delqui s'encarreguin de donar continuïtat i refugi al seufins al pròxim 29 de gener. Unaque inclús "estrenada l'any 2020 a la cocapital vallesana enmig de la crisi pandèmica."La nova exposició descobreix moltssobre Layret amb mési una reconstrucció d'ambients", ha destacat el director del Museu d'Història de Sabadell,, que va acollir fa dos anys la inauguració de l'obra amb motiu del centenari de la seva mort.Centrada en el seui, en especial, en les sevesde vida, la mostra santcugatenca afegeix un apartat sobre l'documentada a partir d'una recerca realitzada per l'historiador local. Específicament, sobre els seusi la seva defensa delsamb la batalla judicial a ls propietaris de Des de l'Ajuntament de Sant Cugat, la tinència d'alcaldia de Cultura,, i la regidora de Memòria Històrica,, han celebrat que la ciutat pugui acollir una "per posar llum i conèixer amb més detalls uns". Una exhibició que recull els "" amb un sentit reconeixement a la memòria dels seus protagonistes.L'exposició, que interpel·la a tota la ciutadania catalana, es podrà visitar a través demensuals per al públic general; amb visites especials per a l'alumnat de cicles superiors d'ESO i Batxillerat; i mitjançant cicles de conferències sobre el seu llegat. Totes aquestes activitats seran. Podràs trobar més informació a través d' aquest enllaç