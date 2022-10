Sant Cugat, a la baixa: l'estat general de la ciutat cau a mínims històrics

Valoració dels aspectes generals del municipi Foto: Observatori Sociològic de Sant Cugat

Les dades positives

Els santcugatencs valoren l'de la ciutat amb un; lade l'Observatori Sociològic. Així es desprèn dels resultats obtinguts a la 45a onada, elaborat a partir de 1.080 enquestes telefòniques aleatòries i estratificades entre el 6 i el 21 de juliol del 2022 a diversos veïns del municipi. Unaque també es reprodueix en laMireia Ingla, ambdós puntuats amb unI és que segons l'informe, els veïns handel municipi en relació amb l'última onada del febrer del 2022; ja sigui en les temàtiques de parcs i zones verdes; instal·lacions esportives; manteniment urbà; accés a l'habitatge; o seguretat ciutadana. Cal recordar que la mitjana històrica sempre s'havia mantingut estable al voltant del 7,3 fins a mitjans del 2021 que va començar a decaure.", ha reconegut el nou regidor de Participació i Barris,, davant aquesttot i reivindicar la feina feta des de l'Ajuntament en un "" com a institució més propera a la ciutadania. En aquesta línia, el cupaire considera que cal entendre que aquestes notes s'emmarquen en uni d'arrencada d'una. Amb tot, però, admet que el govern local s'imposa "" per "".Pel que fa alsde la ciutat, els santcugatencs apunten a la(24%); a la(22%) i a l'(19%). També destaca l'increment de la preocupació en(13,6%), malgrat que les dades del balanç delinqüencial de l'últim any siguin correctes. "Des de l'Ajuntament hem d'informar i rebatre aquests alarmismes injustificats que atien algunes formacions polítiques de la ciutat", ha esgrimit el regidor respecte a unes sensacions veïnals a l'alça que no s'emmirallen amb la realitat.Entre d'altres, en l'informe també destaca que tan sols la meitat de la població coneix de l'existència de l'o de l', i tan sols un quart del(SAI) pel col·lectiu LGTBI. "Elaborarem unaper difondre aquests equipaments i encoratjar el seu ús posant-los en l'agenda política", ha assegurat Sánchez amb la voluntat de pal·liar aquesta manca de coneixement de la població i informar la ciutadania dels seus drets.Per altra banda, la-amb una nota mitjana d'un 8,1- i ofereix les millors notes laa les escoles bressol municipals (8), de la creació del bitllet de FGC reduït per a pensionistes (7,6) i l'organització de la(7,3).Pel que fa a la valoració dels serveis municipals, elcontinua sent el més ben valorat (8) seguit del(7,5) i del(7,5).També resulta destacable laamb el conjunt de les-tan sols l'Ajuntament aprova amb un 5,5- i elde tots elslocals: Junts (4,8); ERC (4,7); PSC (4); CUP (4) i Cs (2,4).

