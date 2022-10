HP Sant Cugat recull més de 100.000 euros que es destinaran a projectes benèfics catalans

La 17a edició del "" de Hewlett Packard () de la seu deha aconseguit batre un. En total, els treballadors del complex de Can Graells han aconseguit recollir 50.000 euros, que l'empresa ha doblat fins als. Aquesta suma anirà destinada a una desena de projectes d'entitats sense ànim de lucre ubicades a Catalunya.Entre les propostes seleccionades per a rebre el finançament destaquen iniciatives peramb discapacitats físiques o intel·lectuals, diversoso programes per incentivar laAquesta quantitat de diners s'ha assolit a partir de diverses activitats organitzades per la pròpia plantilla de la multinacional com ara la popular(Guanya amb Solidaritat) que enguany ha comptat amb prop d'un miler de corredors.