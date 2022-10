Consulta totes les afectacions a Sant Cugat per la Cursa de RAC1 d'aquest diumenge

Amb la celebració de la Cursa de RAC1, s'espera que milers de corredors i persones visitin Sant Cugat aquest diumenge . Per aquest motiu, l'Ajuntament ha informat de tots elsarran de la prova esportiva que recorrerà els llocs més emblemàtics amb unamb el punt de sortida i arribada a l'avinguda de Pla del Vinyet. El recorregut passarà pels mítics carrers del centre, el Teatre-Auditori, els edificis modernistes, el Golf centenari, el Mercat Vell i el Monestir.Així doncs, entre les 8 h del matí i les 12 h, tots els carrers per on passa la cursa s'aniran tallant i reobrint en funció del pas dels atletes. Per contra,quedarà completament tallat des de la plaça Gabriel Ferrater al carrer Cèsar Martinell de 6 h del matí a les 14 h del migdia.D'altra banda, el servei de bus també es veurà afectat: les línies L1, L2 i L3 es desviaran pel carrer Cèsar Martinell de les 6 a 14 h; la línia L8 desviarà el seu recorregut per Av. Torreblanca – Rbla. Del Celler també de 6 a 14 h; i les dues parades afectades (Pla del Vinyet i Elies Rogent) quedaran anul·lades.Tanmateix, amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels assistents, el consistori ha informat de l'habilitació deldelper alde l'avinguda de les Roquetes als afores del municipi. El bus, que passarà cada 20 minuts i portarà els usuaris al centre, serà completamenti funcionarà de les 7 h del matí a les 12 h del migdia.