Els millors restaurants de Sant Cugat d'aquest 2023, segons TripAdvisor

Ja sigui per fer un beure o per fer un mos, l'oferta gastronòmica aés diversa, variada i exitosa. Tan sols cal passejar-se pel nucli històric i pels diversos barris de la ciutat per adonar-se de la diversitat de plats i cuines que podem trobar a tocar de casa.I per ajudar-nos a escollir, una plataforma referent és. Així doncs, a continuació et fem un recull, per ordre, delsmés ben valorats.L'any 2022, l'ordre de la plataforma era: 1. Piaceri d'Italia 2. Brau 3. Némesis 4. Dos Cucharas 5. Dakidaya 6. 9 Reinas 7. Bodega Tomàs Original 8. Kitsune 9. El Vi de Deu 10. La Rita. Així doncs, amb la irrupció de Sabàtic i La Rampa 23, l'anterior novena i desena posició cauen a l'onzena i dotzena.