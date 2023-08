Per a molts Montserrat és coneguda com la serra més emblemàtica de Catalunya. Un espai místic que amaga llegendes, tresors, un munt d'històries i la nostra estimada Moreneta. Aquest estiu et tornem a posar a prova per descobrir si coneixes tot allò que hi ha amagat entre les agulles més nostrades de la nostra terra.Demostra que no se t'escapa res de la seva història i llegendes responent les deu preguntes següents! Molta sort!