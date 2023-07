Les àrees blava i verda de Sant Cugat, gratuïtes durant el mes d'agost

. La zona del Mercat de Torreblanca serà l'única excepció on es continuarà pagant de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 17 a 20 h; i dissabtes de 9 a 14 h.Per altra banda, l'horari de l'autobús urbà també s'adaptarà a l'horari d'estiu mentre que el servei d'autobús llançadora entre l'aparcament de l'avinguda Roquetes i el centre (Park & Ride) no circula.Les piscines d'estiu romandran obertes amb un aforament limitat del 75% com a mesura de prevenció davant del contagi de coronavirus. I finalment, els Centres d'Atenció Primària estaran oberts , tot i que els consultoris de la Floresta i les Planes continuaran tancats.