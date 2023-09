El simulacre de Protecció Civil atura per uns instants les classes a la UAB

Laha trencat per uns instants la rigidesa i la serietat a les aules de la(UAB). Al punt del migdia, els telèfons mòbils han sonat de manera simultània, i si bé la majoria dels alumnes sabia que aquest fet passaria, no ha evitat que s'hagin generat rialles i comentaris en to de broma.Aquesta mateixa escena s'ha viscut en espais d'arreu de l'entorn metropolità, un d'ells el bar Palentino, Mollet del Vallès, on el missatge s'ha rebut a les 10.00 h entre, donat que ha arribat uns segons més tard del que es preveia. El balanç, però, és positiu, amb la mirada posada en possibles emergències, com ara incendis o forts aiguats.A la universitat qui més qui menys sabia que aquest dijous Protecció Civil provaria el sistema d'enviament massiu de missatges per alertar en casos de necessitat la població, però això no ha estat un impediment per trencar amb la normalitat a les aules de la UAB. Molt puntuals, els telèfons han sonat a les, com a la resta del, generant rebombori entre els alumnes, alguns dels quals tenien els aparells sobre la taula i d'altres a dins de les bosses."Avui me n'he assabentat perquè ho han passat per un grup de WhatsApp de classe i perquè ho he vist a les xarxes socials, ha estat curiós perquè no passa tots els dies", explica a l'ACN Miquel Barceló, alumne de primer curs de Psicologia de la UAB. El missatge l'ha enxampat a mitja classe de Fonaments de la Psicobiologia I."Ens ha fet gràcia i hem perdut una mica de classe", diu entre rialles i en to de broma la Núria Muntó, companya de Barceló. Una altra alumna ha vist, però, com el seu mòbil no reaccionava mentre els de la resta d'alumnes rebien l'alerta."El tenia silenciat i no funcionava, i al tornar-lo a posar amb so no ha fet res", es lamentava la Núria Jornet. Però no a tothom l'ha agafat amb el peu canviat. La Mar Herranz ja havia viscut aquesta experiència l'estiu passat. "Era als Països Baixos, a Middelburg, i en aquella ocasió em va sortir el missatge en holandès i vaig entrar en pànic", reconeix. Aquí, però, ja sabia quin terreny trepitjava.