La Farga actualitza l'uniforme i inclourà la faldilla-pantaló després de passar a ser una escola mixta

. I és que s'ha anunciat que les vuit escoles concertades vinculades a l'Opus Dei i que pertanyen a la-que des d'aquest curs han deixat de segregar per sexe per mantenir l'ajut públic-Segons ha avançat el Diari Ara, la faldilla escocesa passarà a incorporar un pantaló, i també tindrà la part superior més ampla per evitar que les estudiants la dobleguin i els quedi més amunt dels genolls. El canvi s'emmarca en unade l'uniforme a totes les escoles de la Institució que es farà efectiu a partir del curs que ve i passarà a ser obligatori el setembre de cara al 2026.Les vuit escoles d'Institució són: La Farga (Sant Cugat); La Vall (Bellaterra); l'Airina (Terrassa); Les Alzines (Girona); la Institució Lleida (Alpicat); la Institució Tarragona (Constantí i La Canonja); la Institució Igualada (Jorba); i la Institució Mallorca (Palma de Mallorca).