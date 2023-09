Emotiu comiat al Bloc l'Escaleta: els joves abandonen l'edifici okupat

FOTOS Ajornat el desallotjament del Bloc l'Escaleta Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Previous Next

Trencant l'estigma

El passat 22 de juny, elsvan aconseguir esgarrapar un acord "in extremis" amb la propietat per salvar-se de la segona ordre de desallotjament que pesava sobre els okupes. Una "victòria popular", en paraules del Sindicat de Llogateres, que permetia els inquilins quedar-s'hi fins alamb la condició que l'immoble, i sense oposar resistència, quedés buit per a aquella mateixa data.". Amb aquestes paraules i les emocions a flor de pell, les portaveus del Bloc s'han acomiadat aquest dimecres oficialment i a contracor en una roda de premsa davant de les portes de l'habitatge. Així, han denunciat la, tot recordant els diversos episodis de "coaccions" que han anat patint al llarg dels darrers anys. "; i, a hores d'ara, no totes hem trobat un nou lloc on viure", han denunciat respecte a la vulneració d'un dret bàsic.Cal recordar que l'edifici en qüestió, fins fa uns mesos propietat de la-conegut popularment com el banc dolent-, estava abandonat des de feia 12 anys, i els joves hi van accedir en farà tres i mig aprofitant l'ocasió per fer d'"altaveu" de laque afecta les classes populars santcugatenques, que s'acarnissa sobretot entre les noves generacions. En aquest sentit, els joves han lamentat les dificultats de trobar habitatge i de no poder-se pagar un lloguer a la ciutat que els ha vist créixer per culpa delsdel mercat immobiliari.Amb eld'aquest projecte autogestionat, el col·lectiu denuncia que els "projectes especulatius passin per davant d'aquells que donen vida als barris", ja que les immobiliàries continuen comprant edificis a la SAREB en comptes de destinar-los al lloguer social. "Hem estat un", han asseverat amb la seva voluntat última de "fer caliu" al barri.En aquesta línia, cal assenyalar que la immensa majoria del veïnat de la zona donava suport als okupes . "El Bloc l'Escaleta és unpel barri i, per això, manifestem el nostre rebuig i desacord amb aquest desnonament. No volem que el Bloc desaparegui i ens agradaria que continuéssiu entre nosaltres", es llegia en un comunicat conjunt dels veïns del carrer de les Escaletes.I és que aquest espai va serpels propis joves per poder viure-hi a l'interior, tot obrint unals baixos. Fins avui, l'edifici servia de seu social del sindicat de la CGT i de la Xarxa de Recuperació d’Aliments, associació que recicla menjar en desús dels menjadors escolars i comerços de forma gratuïta per a qui ho necessiti. A més, també acollia una llibreria autogestionada i s'hi organitzaven mercats d'intercanvi i diverses activitats per a la ciutadania.Un cas que, en paraules de les portaveus, ha ajudat a "" amb uns inquilins comunitaris que no generaven conflictes - un cas radicalment oposat al de l'okupació delictiva uns carrers més avall a Indústria -. Finalment, el col·lectiu ha volgut incidir en la manca d'espai pel jovent i incidir en lad'aquells santcugatencs amb més dificultats econòmiques per afavorir la creació d'una "ciutat de luxe".