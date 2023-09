El discurs de Vallès per la Diada (11‑S): «Ens mantenim tossudament alçats i fidels a la nostra nació»

Entrega de l'ofrena floral institucional Foto: Lali Puig - Aj. de Sant Cugat

". Amb aquestes paraules, l'alcaldeha fet una crida a ser "inflexibles en el respecte, defensa i aplicació dels valors democràtics que han de regir la societat catalana" durant elen commemoració de la Diada Nacional de l'11-S que, enguany, s'ha deixat de fer a la plaça de Rafael de Casanova després de fer entrega de la tradicional ofrena floral.Retornant a l', el juntaire ha animat a defensar l'com a "elements identificadors -ha dit- del nostre poble". "Posem en valor la diferència i la riquesa que aporten per damunt de criteris homogeneïtzadors que només resten", ha afegit com a crítica directa a les darreres "agressions" de les aliances de la dreta espanyolista amb PP i Vox vertebrades arreu dels Països Catalans."Tinguem-ho clar.", ha lamentat Vallès fent esment de laque ha eclipsat al moviment independentista. "Hem pogut constatar que la judicatura espanyola no es regeix pels mateixos barems que els seus col·legues europeus. I no només això, sinó que n’està molt lluny. I en tenim exemples cada dia. Però potser la darrera imatge més gràfica és la de la retirada de la fotografia de l’urna sostinguda per moltes mans que formava part de l’Exposició sobre la història de Catalunya al Parlament Europeu . Aquesta imatge ho diu tot.. I per defensar-nos d’aquells qui basen la seva política i els seus resultats electorals en l’agressió continuada contra els catalans, només ens tenim nosaltres mateixos".En aquesta línia, i com a. "El poble català ha demostrat al llarg de més de 300 anys una resiliència innegable, una resistència i una tenacitat que no admeten dubtes.enfront de les adversitats amb la voluntat intacta de ser i seguir sent,". "I el món municipal, el més proper a la ciutadania, ha d'estar al seu costat i acompanyar-la en els seus neguits i els seus anhels", ha sentenciat el batlle.Abans i després del parlament, davant de la plaça de la Vila, han actuat el Grup Mediterrània, l'Esbart i la Societat Coral La Lira, que ha abanderat el cant conjunt del "Cant dels Segadors".A l'ofrena floral hi han participat els representants i regidors de Junts, ERC, PSC, CUP i En Comú Podem, a banda de la delegació valldoreixenca liderada pel president Juanjo Cortés. Per la seva banda, ha destacat l'absència del PP i de l'extrema dreta de Vox.