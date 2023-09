L'Esquerra Independentista fa una crida a resistir davant l'«agenda anticatalanista» de PP i Vox

L'(CUP-Arran-Endavant) s'ha convocat aquesta tarda de divendres a la plaça de Quatre Cantons per a celebrar un acte públic endel pròxim 11 de setembre.Una trobada davant d'una cinquantena d'assistents que ha volgut posar l'èmfasi en la premissa que lai que en cap cas s'aconseguirà a través de pactes amb l'Estat que "s'infiltra a les nostres vides amb l'objectiu de controlar-nos i atemorir-nos".Amb una anàlisi al context polític actual, els anticapitalistes, en diversos parlaments, han asseverat que aquesta meta només s'aconseguirà a partir de l'i de laper fer front a les "diverses opressions que pateix el poble treballador català". Sobretot davant d'una recent "ofensiva espanyolista" vertebrada sota aliances de PP i Vox arreu dels Països Catalans que, asseguren, "busca desplegar una agenda marcadament anticatalana que amaga una homogeneïtzació, submissió i domini de classe per fer del nostre país terra cremada"."Ha arribat el moment dei de recuperar la valentia, l'alegria i l'entusiasme característic del poble català per a reivindicar-nos i emancipar-nos", ha rematat el portaveu i regidor de la CUP,. "I davant d'aquest embat hem de respondre amb més convicció, més català i més comunitat", ha rematat fent uni aUna arenga que ha compartit l'exdiputat de la CUP al Parlament i al Congrés dels Diputats,, tot insistint també en la necessitat de configurar una primera línia de defensa per a la. "Si no la salvem nosaltres, no ho farà ningú. L'hem de fer valdre arreu", ha afegit com a "deures" pendents dels propis catalanoparlants.Tanmateix, Botran també ha recordat que la independència ha de servir per esdevenir "" i poder transformar radicalment el sistema econòmic per potenciar les polítiques socials en benefici de la ciutadania de Catalunya.Per la seva banda, la portaveu de la secció local d'Arran,, ha fet un crida a "no defallir" per a la construcció nacional d'un país millor contra un "present miserable i un futur incert". ". Estem cansades de sentir a dir que no hi ha alternativa i del càstig a qui volia fer possible l'impossible. A qui lluita per un món cada vegada més estret i en el qual cada vegada són menys els que poden viure dignament a favor dels beneficis del capital", ha sentenciat Gordillo.L'acte ha finalitzat amb un concert i ballada de folk a càrrec del grup Magari.