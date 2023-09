Obert el termini per sol·licitar les beques per a les escoles bressol municipals

L'ha obert el termini per sol·licitar elsper fer front a lesde l'alumnat matriculat a lesFins al pròxim, les sol·licituds s’han de realitzar a través d' aquest enllaç o presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) demanant cita prèvia. Tota la informació es pot consultar al web municipal.L'de les beques es fa a través de la tarifació social, ponderant aspectes com els ingressos familiars, el nombre de persones que formen la unitat familiar, l’existència d’alguna discapacitat reconeguda o famílies que ja reben atenció dels serveis socials municipals.La quantia dels ajuts cobreix, segons cada cas, entre el 20% i el 80% del cost total de l’escolaritat i/o del servei de menjador. La partida total pressupostada per cobrir aquestes subvencions és de 83.000 euros.