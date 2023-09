L'Ajuntament reparteix 150.000 euros al comerç local per fer front a l'augment de la despesa energètica

L'Ajuntament de Sant Cugat ha repartit un total de 148.000 euros entre el comerç local per ajudar-lo a fer front a l'augment de la despesa energètica arran de l'impacte de la guerra d'Ucraïna. La convocatòria, dotada d'una partida de 210.000 euros, s'ha finançat a través d'un programa per potenciar l'economia de proximitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).De les 192 sol·licituds presentades entre el 21 de març i l'11 d'abril de 2023, s’han pogut resoldre positivament el 78,6% del total. Per tant, 151 empreses de la ciutat s'han pogut beneficiar d'aquest ajut públic. Segons ha informat el consistori, la major part d'aquestes companyies formen part del sector comerç (40%) i de la restauració (40%), mentre que un 20% ofereixen serveis personals.La quantia de la prestació ha estat d’un màxim de 1.000 euros per persona beneficiària. La despesa subvencionable, correctament justificada, ha tingut en compte el consum elèctric realitzat entre l’1 d’abril 2021 i el 31 de desembre de 2022 en el local comercial o de serveis.