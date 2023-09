«Estem desesperats»: inicien una petició per a construir una escola d'educació especial a Sant Cugat

L'ha iniciat una petició a través de la plataforma Change.org perquè a la ciutat esi centre de recursos per a infants i joves d'entre 3 a 21 anys. Una proposta online que, a dia d'avui, ja aglutina prop de 750 signatures.I és que els promotors de la iniciativa recorden que només hi ha sis centres públics que compten amb un Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva (SIEI): Gerbert d'Orlach, Ciutat d'Alba, l'Olivera, el Catalunya, l'Angeleta Ferrer i el Pla i Farreras. I inclús aquests, asseveren, es veuen mancats dels recursos necessaris que haurien de ser proveïts pel Departament d'Educació de la Generalitat inhabilitant la possibilitat de poder desenvolupar la seva tasca per oferir "".En declaracions a, la presidenta d'Acompanya'm,, relata l'extrema necessitat d'aquest centre en una ciutat que s'apropa als 100.000 habitants. "A Sant Cugat tenim diversos perfils d'alumnes amb diversos graus de discapacitat que", exposa davant la imperativa atenció permanent amb amplis equips de psicòlegs, logopedes i fisioterapeutes. "", lamenta apel·lant a la "vulneració d'un dret bàsic amb famílies desesperades".Així doncs, relaten que molts nuclis familiars actualment es veuena centres d'educació especial de fora del municipi com al de Ca n’Oriol a Rubí, Bellaire o Flor de Maig a Cerdanyola o el Taiga a Barcelona que, fins i tot, es veuen. I tot plegat, amb els problemes i agreujants que això els suposa en matèria de temps, diners i desconnexió de la vida del poble.Per tot plegat, Montesinos insta a la construcció d'aquest nou centre recuperant la vella proposta d'ubicar-lo en un terreny pròxim a Can Mates. "", ha sentenciat davant d'una petició que haurà de ser elevada a la Generalitat de Catalunya com a administració competencial.