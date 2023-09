La UAB construirà una nova facultat de Psicologia

L'assetjament sexual, en el punt de mira

Laha anunciat aquest dijous que té previstal campus vallesà que també acollirà l'Institut de Neurociències (INc-UAB) de cara al. L'edifici, que comptarà amb una inversió de 37 milions d'euros, se situarà a tocar de la Facultat de Medicina amb la voluntat de "crear sinergies" i agrupar aquestes carreres afins en un mateix indret.A dia d'avui, els alumnes de Psicologia -actualment uns 2.000- ocupen l'edifici B, juntament amb els de Filosofia i Lletres, Dret, Ciències Polítiques i Sociologia i Economia i Empresa, mentre que els de l'INc-UAB es troben a Medicina. Per això, s'ha qualificat de "lògic" aquest trasllat, perquè, per una banda, hi haurà més docència i recerca i, per l'altra, s'alliberarà espai de les ubicacions actuals.I és que precisament, tal com s'ha comentat durant la presentació del nou curs acadèmic, ladel nou curs universitari. A través d'unaamb diverses activitats, el centre promourà la seva desestigmatització tot reforçant l'atenció a l'alumnat després de triplicar-ne les visites des de l'esclat de la Covid-19. En aquesta línia, elpassant de 40 a 80 hores setmanals.Així ho ha assenyalat la secretària general de la universitat i responsable de Polítiques d'Igualtat,, malgrat remarcar que es tracta d'uni que en cap cas "substitueix el del servei públic".D'altra banda, el catedràtic de Psicologia Clínica i de la Salut i coordinador assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia de la UAB,, farà la, que duu per títol "Trencant barreres: la salut mental i el benestar en joc, una prioritat del nou mil·leni?".Zapater també ha afirmat que s'arrenca el curs sense, després que es tanqués el passat amb quatre . En aquest sentit, i arran de les denúncies conegudes enguany, Zapater ha explicat que s'han aplicat mesures com ara, el canvi deque "afegeix més celeritat en el procediment, però amb les garanties per a les parts". Tot i així, ha deixat clar que aquesta eina "s'enquadra en un marc legal que ja no és competència de la universitat" i ha reclamat polítiques en aquesta línia perquè el centre "pugui actuar amb més rapidesa".També s'instal·laranper les facultats del campus, s'ha obert una mena de bústia virtual de denúncies i s'està treballant, amb el suport d'un servei extern, per preparar el terreny de cara al retorn del professorat suspès. Zapater ha precisat que la voluntat és "crear el context de formació, de sensibilització adient i tutoria perquè els comportaments no es tornin a repetir". Es tracta d'una feina tant amb els docents com amb la comunitat perquè "entengui, accepti i se senti reparada i preparada per aquest retorn", ha sentenciat.