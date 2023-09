Mor el professor de Veterinària de la UAB, Sergio Calsamiglia

, catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona () va morir el passat diumenge 3 de setembre als 59 anys.Titulat en veterinària a la pròpia UAB, Calsamiglia va seguir els seus estudis de màster i doctorat a la(Estats Units). Posteriorment, tornava a Catalunya per esdevenir membre del Servei de Nutrició i Benestar dels Animals (SNiBA) de la UAB especialitzant-se en les branques deAl llarg de la seva trajectòria professional, també va dedicar-se a la recerca en nutrició centrada en la fermentació microbiana rumial i la seva modulació; en els additius per a pinsos; i a la recerca pel desenvolupament de la matemàtica de les granges lleteres per ajudar en el procés de presa de decisions i millorar la seva gestió.Com a membre de la junta directiva de l'Associació d'Especialistes en Medicina Bovina d'Espanya (Anembe), Calsamiglia també va ser ponent en nombrosos congressos, seminaris i activitats organitzades per la mateixa associació. També va ser membre de diferents comitès científics i autor de "Mites i Fal·làcies sobre el consum de llet".En un comunicat, el centre universitari ha traslladat el seu condol a família i amistats.