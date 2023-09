La investigadora de la UAB Marina Martínez, fitxada per analitzar les mostres lunars que portarà Artemis III

La investigadora postdoctoral al Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)ha estat seleccionada per laper incorporar-se a l'equip del Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI).Així doncs, es tracta de laque s'integra en aquesta institució amb la finalitat de donar suport al projecte Center for Advanced Sample Analysis of Astromaterials from the Moon and Beyond (CASA Moon) que examinarà les mostres obtingudes de la Lluna gràcies a la; la primera expedició tripulada després del programa Apollo prevista per a finals del 2025.La missió pretén, per tal d'analitzar els processos fonamentals que han format el satèl·lit orbital. Així mateix, també buscarà traçar estratègies d'de reserves endògenes d'elements volàtils com, per exemple, fluor, clor, carboni, sofre, aigua i el grup hidroxil. Martínez subratlla que aquesta feina permetrà "revelar els processos i la naturalesa del magma que van formar la roca, com també la presència o no de fluids".La geòloga barcelonina és doctora en Ciències Planetàries per la Universitat de Nou Mèxic (2021), llicenciada en Geologia per la UAB (2013) i màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia per la Universitat de Barcelona (2015). Entre algunes de les grans fites acadèmiques assolides per la catalana, Martínez va guanyar una beca European Mineralogy Union (EMU) per a cursar Mineralogia Planetària a la Universitat de Glasgow (2014) i actualment està contractada amb una beca Margarita Salas per a la seva recerca postdoctoral a la UAB. El 2019 va rebre el premi Wiley Award a la 82a Annual Meteoritical Society meeting a Sapporo (Japó).