La Festa Major de Volpelleres 2023: consulta aquí el programa sencer

Divendres 15 de setembre:

Dissabte 16 de setembre:

Diumenge 17 de setembre:

- De 17 h a 00 h: Fira d'atraccions (parc de la Guineu)- 18.30 h: Pregó a càrrec del Mercat de Volpelleres (parc de la Guineu)- De 19 h a 20 h: Espectacle de màgia amb Mag Stiggman (parc de la Guineu)- 21.30 h: Correfoc amb els Diables de Sant Cugat- De 21 h a 23 h: Espai gastronòmic (plaça dels Rabassaires)- De 21 h a 23 h: Música al carrer amb Xavi Antúnez (plaça dels Rabassaires)- De 9 h a 9.30 h: Cursa d'una milla per a adults (bosc de Volpelleres)- De 9.45 h a 10.30 h: Cursa junior (bosc de Volpelleres)- De 10.30 h a 11 h: Entrega dels trofeus (plaça del Mercat)- De 9.30 h a 11 h: Pilates amb Beliveinmovement (Bosc Parc)Circuit d'activitats per a nens amb ADF i Protecció Civil (avinguda de Can Graells)- De 10.30 h a 13.30 h: Fira de comerç local (plaça dels Rabassaires)- D'11 h a 12 h: 'Storytime' per a nens amb Kids&Us (plaça del Mercat)- D'11.30 h a 12.30 h: Batucada- 12 h: Activitat infantil 'Kinder' (plaça dels Rabassaires)- 12.30 h: Activitat infantil 'La casita del inglés' (plaça dels Rabassaires)- De 12.30 h a 14 h: Zumba i pilates amb Energie Fitness (plaça del Mercat)- De 12.30 h a 15 h: Menja popular (plaça del Mercat)- 17 h a 19 h: Simultània d'escacs (plaça dels Rabassaires)- 17 h a 19 h: Torneig d'handbol benjamí (Pista Parc)- De 19.30 a 20.30 h: Desfilada de moda a càrrec de By Mercè (plaça dels Rabassaires)- Espai gastronòmic (plaça dels Rabassaires)- 21 h: Cinema a la fresca amb 'Lliga de les supermascotes'- De 21 h a 23 h: Dj Session i Dj Tito (plaça dels Rabassaires)- 11 h a 23 h: Fira d'atraccions (parc de la Guineu)- De 10.30 h a 12.30 h: Activitat infantil 'Viu els horts' (masia de Can Canyameres)- D'11 h a 13 h: Animació infantil a càrrec de Zum - La Tresca i Verdesca (plaça dels Rabassaires)- De 18.30 h a 19.30 h: Fi de la Festa Major amb la Festa Holi (parc de la Guineu)