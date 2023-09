La Síndica de Greuges de Catalunya visitarà Sant Cugat: presenta les teves queixes, propostes i/o suggeriments

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, es desplaçarà a Sant Cugat el pròxim dimecres 13 de setembre. Així doncs, els representants de l'equip de la síndica recolliran queixes, propostes i/o suggeriments de la ciutadania i de les entitats. Aquesta atenció es farà de manera presencial a la Casa de Cultura i telemàticament entre les 9 h i les 14.30 h del migdia.L'objectiu de la visita, emmarcada amb les visites que amb regularitat la síndica fa als municipis del país, és apropar aquesta institució al veïnat per facilitar la presentació de queixes i fer consultes. Tot plegat, amb la voluntat de vetllar pels drets dels ciutadans, arbitrant casos de vulneracions i abusos per part d’administracions públiques i empreses que presten serveis generals com ara aigua, llum, gas, etc.Des de l'Ajuntament de Sant Cugat, la tinència d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha manifestat que aquesta visita és "molt positiva". "Acostar els serveis, en aquest cas la sindicatura de greuges de Catalunya, a la ciutadania és un exercici inevitable i obligatori per a qualsevol administració, entitat o organisme públic", ha declarat el regidor juntarie.Les persones interessades a ser ateses poden concertar una cita prèvia trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un correu electrònic