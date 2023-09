«Ser matriu» engalana la Casa de Cultura: una mirada sobre l'origen de la vida i la creativitat

L'exposició guanyadora de l'edició d'enguany del Cicle d'Artistes de Sant Cugates podrà visitar a laa partir d'aquest dijous 7 de setembre. El projecte, nascut de les mans de l' artista i docent local Eulàlia Llopart , proposa una reflexió a través de la metàfora de la matriu com a espai de creació, en un recorregut treballat sobre diferents suports, formats i tècniques.; úter, niu, casa, full en blanc, taller de l'artista... són llocs on la creativitat floreix i pren forma. En aquest context, es posa en relleu la importància del procés creatiu, destacant que no només és el resultat final allò que compta, sinó també el camí a recórrer per arribar-hi. I aquest camí pot ser planer, pedregós, fosc, lluminós, pausat, veloç, com la vida mateixa", relata Llopart. "En definitiva, "Ser matriu" és un elogi a la vida en tota la seva fragilitat i vulnerabilitat. A través de les obres delicades i subtils, es convida a prendre consciència sobre la condició humana i el nostre vincle amb la natura".Sota aquest focus, està previst que el dia de la inauguració, Llopart acompanyada del comissari, realitzi una visita comentada sobre la mostra que serà el tret de sortida d’un programa d’activitats entre les quals hi podem trobar l’activitat familiar “Ser matriu. Empremtes en relleu” el 30 de setembre a les 11 h.En aquesta línia, l'exposició s’acompanya d’un programa d’activitats familiars i educatives que requeriran d'inscripció prèvia al telèfon 93 565 70 82 o bé per correu electrònic a l’adreça casaaymat@santcugat.cat.La mostra es podrà veure fins al pròxim 21 d'octubre.