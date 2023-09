Inversió milionària per augmentar les línies interurbanes d'autobús: aquests són tots els nous recorreguts

Ajudar els estudiants amb més línies

Bus exprés.cat Esparreguera-Barcelona

Millores als vallesos i Osona

La Generalitat ha invertit més dede cara a l'inici del nou curs 23-24. Així, s'han incorporaten prop d'una quinzena de recorreguts per augmentar l'oferta i atendre les necessitats d'usuaris, ajuntaments i consells comarcals d'arreu del país.En una trobada amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, la consellera de Territoriha presentat la nova bateria de millores des de Cerdanyola. "Qualsevol persona de qualsevol indret del país ha de tenir els mateixos drets, independentment del fet que visqui o no en zones poblades", ha remarcat la republicana celebrant aquest "pas significatiu" per garantir elsdel conjunt de la ciutadania.En la mateixa línia, Capella també ha recalcat que es tracta d'una ", "la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire". I sota aquesta mirada, ha lamentat la situació que es viu a Rodalies i n'ha tornat a reclamar les competències: "No tenim por a gestionar, pensar, planificar i dotar de serveis el nostre país".Un dels principals objectius de les actuacions és afavorir la mobilitat dels estudiants, segons subratlla Territori. És el cas de les línies 410 i 650, que enllacen respectivament Vic i Girona amb la UAB. En el cas del servei entre Vic i la UAB a partir del 4 de setembre es dobla l'oferta i es passen a tenir sis expedicions per sentit al dia amb parades a Tona i la Garriga. En el cas del servei Girona-UAB es prestaran dues expedicions per sentit a partir del 12 de setembre.A banda, la línia L0696 Solsona-Lleida incorpora una nova expedició per sentit els diumenges i una expedició de dilluns a divendres feiners des de Lleida a les 15.30 hores.La línia L1446, que connecta Solsona, Manresa i Barcelona, incorpora dues noves expedicions per sentit i ajusta els horaris a les entrades i sortides de classe dels centres educatius del Bages i del Solsonès.La línia 420, que connecta Granollers, Caldes, Castellterçol i Moià, crea una nova expedició a primera hora del matí per millorar la comunicació amb l'IES Vall del Tenes. La Línia 722, que enllaça Castellterçol, Moià, Artés i Manresa, incorpora tres noves expedicions per sentit per donar resposta a la demanda d'estudiants.El servei de bus L0820 entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès dobla pràcticament l'oferta i passa de 15 a 27 expedicions per sentit, 23 de les quals són directes. La resta de circulacions fan aturada a Sitges i Sant Pere de Ribes. La freqüència de pas a les hores punta passarà a ser de mitja hora. La cobertura del servei també s'amplia: la primera expedició sortirà a tres quarts de sis del matí des de Vilanova i la Geltrú i l'última expedició sortirà a les deu de la nit des de Vilafranca.Aquestes millores s'han dut a terme arran de l'augment de la demanda del trajecte. Territori afirma que el corredor Vilanova – Vilafranca va transportar 116.703 usuaris l'any passat, un 20% més que el 2021.El Departament també ha anunciat la posada en funcionament de la nova línia de bus exprés e24 Esparreguera-Barcelona, que farà deu expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, excepte el mes d'agost. Els exprés.cat són línies d'autobusos interurbans però d'altes prestacions, amb velocitat comercial alta, més directes i amb menys parades que les línies regulars. Amb aquesta nova línia, la xarxa exprés.cat ja en té 43 en funcionament.La línia 345, que enllaça Parets i Santa Perpètua de Mogoda, disposa d'una nova expedició per sentit. La línia 240, que connecta Caldes de Montbui i Mollet del Vallès, crea tres noves expedicions i amplia la cobertura del servei. Finalment, la línia 470, que connecta Muntanyola i Vic, incorpora una nova expedició per sentit.Amb tot, el Departament haurà destinat aquest 2023 64,3 milions d'euros al total de serveis interurbans de Catalunya, incloent-t'hi tots els busos exprés i el transport a la demanda Clic.cat. Es tracta, afirma Territori, d'un 8,6% més que el 2022, quan l'aportació va ser de 59,2 milions, i d'un 26,5% més que el 2019, abans de la pandèmia, amb 50,8 milions.