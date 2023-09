La Marxa de Torxes tornarà a il·luminar Sant Cugat

El pròxim 10 de setembre, les flames tornaran a il·luminar el centre de Sant Cugat. I és que per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre), Òmnium, l'ANC i el Consell per la República han convocat una novaper "reivindicar el valor de les persones que han lluitat des de la derrota del 1714 per la plena recuperació de les llibertats nacionals".Així doncs, el punt de trobada i d'inici d'aquesta reivindicació independentista serà a laon es podran comprar les torxes. La marxa donarà el tret de sortida a les 20.30 h del vespre i transcorrerà pel passeig de la Creu fins a arribar a la cèntrica plaça de l'U d'Octubre on es farà la lectura del manifest.Ja de cara al propi 11 de setembre, i després de l'ofrena floral, la secció local d'Òmnium anima la ciutadania a participar de la "" al passeig Lluís Companys de Barcelona. A partir de les 10.30 h començarà el MerCAT, fira de propostes de país, a les 12 h se celebrarà l'acte polític amb el president Xavier Antich, a les 13 h tindran lloc les actuacions dels exconcursants d'Eufòria Jim, Alèxia i Carla i després de la manifestació, a partir de les 18.30 h, Jazzwoman, Triquell i Figa Flawas posaran un punt i final de la jornada.Finalment, l'entitat sobiranista també convida a participar en la: quatre columnes que sortiran de quatre punts simbòlics diferents de la ciutat de Barcelona: Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda. El punt que correspon al Vallès Occidental és el de Sobirania, que sortirà de la plaça del Doctor Letamendi.