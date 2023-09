La Festa Major de Valldoreix 2023: consulta el programa sencer

escalfa motors per donar la benvinguda a ladurant el pròxim cap de setmana del. Una diada repleta d'activitats que donarà el tret de sortida amb el: lampista valldoreixenc que ha estat llargament involucrat a la Vila essent també president de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix i vicepresident de la secció local de la Creu Roja. "Un pregoner idoni que fa poble", ha manifestat el president de l'EMD, Juanjo Cortés , amb la voluntat de retre homenatge a la seva trajectòria.Pel que fa a les principals novetats, destaca ladavant les "queixes" d'alguns dels anteriors participants. No obstant això, amb els restants, la vocal de Cultura,, ha celebrat la seva metamorfosi en la primera edició de la "" que dotarà de menjar i begudes la festivitat amb la col·laboració de La Rampa 23, El Tapes, La Tasca del Sol, el Condis, l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes i el Casal d'Avis.D'altra banda, també cal assenyalar el. I és que davant de la previsió d'una gran afluència pel, l'espai s'ha traslladat del reduït indret original del Casalet al pàrquing del CAP de Valldoreix, menjant-se així la "majoria del pressupost" de la FM. A més a més, amb unper evitar el perill viari del carrer Olabarria, finalment el concert de l'exconcursant d'Eufòria,, també s'ha acabat reubicant davant de l'aparcament del centre sanitari.En general, Casta ha exposat que es tractarà d'unaque mantindrà la feina feta per l'anterior executiu de Junts davant del poc temps de marge des de la seva arribada a l'EMD. "", ha declarat la vocal de Valldoreix Plural amb la idea que la pròxima festivitat "no surti de l'EMD sinó de les persones i associacions que vulguin implicar-se". En aquesta línia, han avançat que es configurarà unaper avaluar i analitzar la Diada d'enguany i començar a preparar la del 2024.Finalment, també s'ha anunciat la posada en marxa d'un nou canal de Whatsapp de l'EMD per rebre totes les notícies i avisos de Valldoreix al mòbil. Per rebre-ho, cal enviar un missatge SMS amb la paraula ALTA al 662 185 115 i guarda't aquest telèfon a l'agenda de contactes.

El Programa de la Festa Major 2023 by Sergi Baixas on Scribd