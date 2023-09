Òmnium inaugura la seva nova seu a Sant Cugat

Després de setmanes d'obres i tasques d'adequació, finalmentaquest divendres. Un espai molt més espaiós i igual de cèntric -a pocs metres del carrer Major i sota el mític bar d'entrepans Baobab - que s'erigeix com a "" de cara al futur "creatiu i cohesionador" de l'entitat tot coincidint amb unLa inauguració tindrà lloc a les 19 h de la tarda al carrer Mir, núm. 7 per tal que els assistents puguini puguin intercanviar impressions. Posteriorment, a les 20 h, començaran unsque aniran precedits d'una actuació musical per part del cantautor, uni unaEl local, que feia prop de 4 anys que estava tancat, s'ha dissenyat per tal de poder oferirque serviran perdel poble. D'aquesta manera, triplicant el sòl disponible de 50 a 160 m/2, Òmnium anuncia que podràa les associacions santcugatenques que tinguin necessitats d'espais."La nova seu vol ser unai unde país, de llengua, de país i de cohesió", assenyalen sota una mirada enriquidora d'"obrir portes". A banda, també es podran, com presentacions de llibres, tastos gastronòmics, actuacions teatrals, xerrades, tallers, debats...La cessió de l'espai està supeditada a un lloguer de 12 anys que ha comptat amb un préstec de la secció nacional d'Òmnium Cultural per finançar el cost de les reformes. Actualment, Òmnium Sant Cugat compta amb prop de 4.000 socis.