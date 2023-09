El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol ha informat l'Ajuntament deque aquesta setmana s'iniciaran les obres per instal·lar lesal seu pas per. En concret, als barris deEls treballs, valorats enper millorar la qualitat de vida del veïnat, es realitzaran bàsicament en horari diürn, de 8 h a 20 h, durant els pròxims quatre mesos. La primera intervenció consistirà en una desbrossada d’un talús al carrer Entroncament (al costat del pas per creuar l’autopista) per tal de facilitar l’accés a la maquinària de construcció dels pilons de les pantalles.Aquests treballs inicials tindran una durada prevista d’uns 15 dies i comportaran restringir la circulació per una part del c. Entroncament, tot i que el vial es mantindrà obert perquè es regularà el pas alternatiu de vehicles. Fora de l’horari de treball (de 20 h a 8 h) es preveu deixar el vial obert en els dos sentits.També durant aquesta setmana, i en el mateix horari, s’han programat els treballs de desbrossada de la vegetació existent a la franja de darrere de la pantalla de formigó existent al c. Guadalajara.Una vegada acabats aquests treballs inicials, a principis d’octubre les obres prosseguiran amb la construcció dels diversos pilons i pilars que aguantaran les pantalles acústiques.