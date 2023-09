La carta de FAPEL davant l'inici del nou curs escolar 2023-24: «Seguim enmig d'un 'dragon khan' polític, sindical i mediàtic»

Esperem normalitat, compliment dels compromisos i excel·lència

A l’inici del curs 2023-24, des de FAPEL volem tornar -un any més- a ser optimistes, col·laboradors i constructius. L’interès màxim dels pares i mares, de tots, és sempre que els nostres fills i filles, infants i joves, puguin assolir els coneixements, les habilitats i les competències que l’escola està destinada a oferir.

Les famílies volem ser conscients del nostre paper en el procés educatiu dels nostres fills i filles, que som els primers i principals educadors, i que volem comptar amb la col·laboració, la complicitat i l’expertesa de mestres i professors per educar-los de manera integral per tal que siguin bones persones, ciutadans compromesos i professionals competents.

Des de fa quatre cursos la normalitat, que en aquest procés de l’educació és un valor fonamental, ha estat l’excepció, i seguim enmig d’un “ dragon khan ” polític, sindical i mediàtic. Res a veure amb el que hauria de passar a l’escola.

Seguim tenint professionals de primera, a les aules. Els pares i mares som a totes per l’educació dels nostres fills i filles. Però estaran les institucions a l’alçada de tot plegat? La nova Consellera en té una oportunitat.

Volem reivindicar, un cop més, que l’educació necessita de tranquil·litat, de temps, de recursos i de professionals ben formats, de famílies compromeses i d’alumnes disposats a aprendre de debò.

En primer lloc ens preocupa enormement la situació econòmica, doncs els increments de preus a l’inici de curs són evidents -i escandalosos- i moltes famílies patiran. Des de les Ampa i les escoles caldrà fer tots els esforços que el departament no ha fet, i això pot generar injustícies i desigualtats.

• Serà possible que enguany es posi en marxa de debò el decret de l’escola inclusiva?

• Hi haurà entesa entre els sindicats i la conselleria?

• Seran els nous currículums una veritable eina de progrés en l’educació o només serà una eina més per no frustrar els que no s’esforcen?

• Podrem col·laborar les federacions de pares i mares a implementar de debò les tutories personals i compartides, eina educativa fonamental i que no és cap innovació?

• Complirà el departament els compromisos legals de gratuïtat del Servei d’Educació de Catalunya?

• Donarà compliment la conselleria als compromisos per seguir aplicant el Pacte contra la Segregació?

Preguntes que caldrà respondre al llarg dels propers dies i mesos...

Volem finalment transmetre també el nostre suport total i agraïment a tot el professorat, que són els nostres més valuosos col·laboradors en la tasca compartida d’educar i orientar els nostres fills i filles, més enllà del currículum, la burocràcia i la política que s’escola sempre allà on no toca.

Bon curs a tothom!

Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya



*L'escola La Farga forma part de FAPEL