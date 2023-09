Així se celebrarà la Diada de l'11 de setembre a Sant Cugat

Programa d'actes

Laseran les protagonistes de la Diada Nacional de Catalunya de l'. Com ad'enguany, el discurs institucional de l'alcalde Vallès i les actuacions culturals es traslladaran a la-davant de l'Ajuntament-. Tot i això, les tradicionals ofrenes florals es mantindran a la plaça de Rafael Casanova.Així, lainterpretarà un repertori per recordar els seus 140 anys d’implicació amb el cant, mentre que l’i eloferiran el Ball de l’homenatge abans d'acabar amb el "Cant dels Segadors".Les entitats que vulguin participar en l’al monument a Rafael Casanova hauran d’enviar prèviament un correu a protocol@santcugat.cat.Plaça de Rafael Casanova9 a 10.55 h: Ofrena floral dels partits polítics i entitats11 h: Ofrena floral institucional11.15 h: Cant conjunt dels SegadorsRambla del Celler (davant de l’Ajuntament)12 h: Actuació de la Societat Coral La Lira, recordant els 140 anys d’implicació amb el cant12.15 h: Ball de l’homenatge, creat per en Joan Serra a càrrec de l’Esbart Sant Cugat i del grup Mediterrània12.30 h: Parlament institucional a càrrec de l’Il.lm. Sr. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat12.45 h: Actuació de la Societat Coral La Lira i cant conjunt del Segadors.Plaça d’Octavià20 h: Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa. Organitzen: Entitat Sardanista i AjuntamentEn cas de pluja, els actes es faran al Celler Modernista.Sant Cugat commemorarà la Diada nacional de Catalunya en un format adaptat per les restriccions del coronavirus. Així doncs, l'objectiu de l'Ajuntament es celebrar l'Onze de Setembre garantint la seguretat dels santcugatencs i complint al peu de la lletra tots els protocols de prevenció.Per aquest motiu, el consistori ha decidit limitar l'entrada de públic a la tradicional ofrena floral a la plaça de Rafael Casanova, així com al discurs institucional de l'alcaldessa Mireia Ingla. Les entitats sí que podran participar en l'ofrena, enviant prèviament un correu a alcaldia@santcugat.cat. Només podran assistir un màxim de sis persones per entitat i caldrà informar del nom dels assistents per facilitar la traçabilitat dels contactes.La ciutadania tindrà l'opció de seguir aquest esdeveniment en directe de 9 a 11:15 h a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Cugat i del mitjà públic Cugat Mèdia.De cara al vespre, la tradicional ballada de sardanes també s'ha modificat arran de la pandèmia. El consistori i l'Entitat Sardanista de Sant Cugat han acordat organitzar una audició de sardanes sense ball a la plaça de l'Om, amb la cobla Ciutat de Terrassa. L'espai tindrà límit d'aforament i els assistents seuran en cadires separades per mantenir les distàncies de seguretat.Per la seva banda, les seccions locals de les entitats sobiranistes encara estan acabant d'ultimar els actes previstos per commemorar la Diada.