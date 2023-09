Santi Pie, nou cap de colla dels Gausacs

Després d'unade l'anterior cúria dels, aquest diumenge 3 de setembre es va celebrar unaper tal d'escollir-ne una de nova. Amb 73 vots a favor, 1 vot en contra, 4 vots en blanc i 2 abstencions,ha estat designat com a nou cap de colla.Així doncs, després del pas al costat de, Pie ha remarcat que els objectius del nou equip tècnic giraran al voltant de formar. En aquesta línia, s'ha especificat que es constituiria un ampli equip integrat per una trentena de persones amb la finalitat de "transmetre la confiança i il·lusió dels castellers"; mantenir i millorar la bona relació entre les colles; i assolir i mantenir els castells per continuar creixent tècnicament: el 2de7, el 3de8 i el 4de8.A banda, durant l'assemblea s'ha aprofitat per abordar els nous canvis derivats de la marxa de fa tan sols unes setmanes del president de la junta. Així, s'ha presentat acom a nova presidenta i a la resta de nous vocals i les seves funcions.Amb tot, l'entitat confia que aquestssuposin el "" que buscava l'anterior lideratge i s'iniciï unaamb l'obertura de la nova seu social dels Castellers al carrer Sant Bonaventura. En aquest sentit, cal recordar que Serra i Baldi van justificar la seva renúncia amb la voluntat dea l'interior de la colla local després d'haver constatat cert acomodament de l'organització durant les darreres temporades. En aquest sentit, s'estaria buscant una reacció renovadora i engrescadora que incités a unaper part dels diversos membres de l'entitat després del sotrac pandèmic.