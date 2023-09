Dues noves locomotores s'afegeixen a la col·lecció històrica de FGC

Trasllat de la locomotora MO-1003. Foto: FGC

Visites amb cita prèvia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya () ha traslladat duesal centre de preservació de vehicles històrics de Ferrocarrils. Un centre anomenat, que es localitza al costat de l’estació de Martorell Central.En concret, es tracten de la locomotora dièsel MO-1003 i de la locomotora 254.02, ambdues exponents del servei de transport de mercaderies que la companyia ha prestat a ladurant la segona meitat del segle XX i principis del XXI.La, construïda per Alstom a principis dels anys 50, és una de les locomotores dièsel en servei regular més antigues d’Europa, ja que va començar a circular el setembre de 1956. El vehicle pertany a un conjunt de locomotores de característiques similars que l’any 1979 van ser integrades al parc mòbil de la nova companyia ferroviària catalana Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Durant els 40 anys d’història d’FGC, aquestes locomotores han representat un dels elements més simbòlics de la línia Llobregat-Anoia. Al principi, aquestes locomotores van ser destinades a tot tipus de serveis, tant de viatgers com de mercaderies. Amb l'arribada dels automotors dièsel i l'augment del parc mòbil d'unitats elèctriques, les tasques d’aquestes locomotores es van centrar en el transport de mercaderies i més endavant van quedar relegades a la realització de maniobres al Port de Barcelona i a Martorell i com a reserva en el cas de no disposar de les locomotores de línia.Per la seva banda, la, forma part de les locomotores de la sèrie 254, que van ser fabricades a València per Meinfesa l’any 1990 i destaquen per disposar de bogies de tres eixos, una particularitat molt poc habitual als ferrocarrils de via mètrica. A causa de la seva potència i versatilitat, han conformat l’espina dorsal del parc de mercaderies de la xarxa Llobregat-Anoia realitzant la major part dels seus serveis, tant els trens de sal i potassa de Sallent i Súria fins a Martorell i el Port de Barcelona com els trens de cotxes de la fàbrica Seat de Martorell i el Port de Barcelona. Aquesta locomotora dièsel, juntament amb les altres dues de la sèrie 254, han estat en funcionament fins al passat mes de maig coincidint amb la posada en servei de les noves locomotores de la sèrie 257. Les noves locomotores són duals, permeten la tracció elèctrica o amb dièsel i suposen una reducció de les emissions de CO2 així com del consum de gasoil i el soroll.Així doncs, aquests dos nous vehicles se sumen a la vintena de peces històriques que hi ha preservades en aquest espai, inaugurat el març d’aquest any i on s’exposen la major part dels vehicles històrics de la centenària línia Llobregat-Anoia. "La incorporació d’aquestes dues noves peces ens permet ampliar el coneixement sobre la història d’aquesta línia. En aquest espai preservem material de viatgers, de mercaderies, locomotores de vapor, dièsel, un conjunt patrimonial divers i realment important, testimoni no només de l’evolució del transport ferroviari de Catalunya sinó també de l’evolució del país", ha manifestat el president de FGC, Toni Segarra.Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha activat un formulari de reserva al seu web per tal que totes aquelles persones que ho vulguin puguin sol·licitar cita prèvia per visitar l’Espai de la via mètrica. El registre ja està disponible al web del Patrimoni d’FGC, on es pot seleccionar el dia i la franja horària i indicar les dades personals per fer la reserva. Les visites, en caps de setmana concrets, seran gratuïtes i comptaran amb un guiatge per a donar a conèixer la història i els detalls del material exposat.FGC preveu, a més, incorporar aquest espai dins del programa d’activitats del Tren de l’Ensenyament, una iniciativa de la companyia adreçada a escolars per transmetre’ls la importància del tren com a mitjà de transport públic i inculcar-los els valors del servei públic i col·lectiu. Així doncs, aquest espai es dedicarà també a la pedagogia i a l’educació del ferrocarril.La creació de nous espais per a la preservació i exposició del material mòbil històric és una de les línies de treball de l’Estratègia del patrimoni històric de Ferrocarrils. Aquest espai se suma als altres centres que FGC ha habilitat els últims anys per preservar els seus vehicles i instal·lacions històrics com La Cotxera de Rubí, situada davant de l’antiga estació de Rubí; La Nau del tren històric del Vallès, al Centre Operatiu de Rubí, o El Moll de la Pobla, a l’estació de La Pobla de Segur de la línia Lleida - la Pobla de Segur. Tots aquestes espais complementen els dedicats al Cremallera de Núria, a Ribes de Freser; al Cremallera de Montserrat, a Monistrol de Montserrat; i als Ferrocarrils secundaris, industrials i turístics, a La Pobla de Lillet.