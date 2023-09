El nou mòdul de l'escola La Mirada arribarà el 5 de setembre

El nou mòdul de l'escolade Sant Cugat arribarà el pròxim dimarts, 5 de setembre, i es preveu que puguin estar a punt durant la segona setmana del mes, entre l'11 i el 15 de setembre, tal com ha informat el departament d'Educació a l'Ajuntament. Els primers dies de curs, doncs, es faran servir altres aules per fer les classes.L'alcalde,, també ha explicat que el Consistori instal·laràper ampliar el pati d'aquesta escola, unint els mòduls amb el pati que ja hi ha al parc de la Guineu, i que s'està treballant perquè pugui disposar de cuina en un local proper.Respecte a les obres de l'escolaque no s'han pogut dur a terme aquest estiu, Vallès ha dit que la intenció és tornar-les a licitar abans d'acabar l'any i executar-les en dues fases: la primera, durant les vacances dei la segona, durant les vacances, ja que es tracta de treballs que són incompatibles amb el funcionament ordinari de l'escola.