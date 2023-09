La UESC i el QBasket organitzen amb èxit campus esportius solidaris a l'Índia

La, eli la Unió Esportiva Mataró ja han aterrat després d'un estiu dea l'Índia. Els clubs han organitzat els seus respectius campus de bàsquet a Anantapur, amb el suport de l'Associació Egala i la Fundació Vicente Ferrer, amb l'objectiu decom a instruments per a la integració social i laAixí, han ajudat a oferir oportunitats per gaudir del bàsquet tant a nens com a nenes, amb una formació esportiva que posa l'accent en valors com lai el, i han pogut intercanviar coneixements coma monitors i monitores de les escoles locals i una. Durant aquest període també s'ha buscat donar suport al bàsquet rural, amb diverses activitats com clínics i jocs lúdics a poblacions al voltant d'Anantapur.Cadascuna de les tres entitats ha creat i apadrinat una(la UESC - Indoor Stadium, la Qbasket - Dharmavaran i la UEM - SSBN School) per tal d'enfortir l'estructura d'aquest esport en aquesta regió índia.Per la seva banda, laha fet una donació de material esportiu, com pilotes i samarretes, a tots els participants. La Federació i els seus proveïdors col·laboren en tota mena de projectes desenvolupats per clubs, entitats, institucions, associacions i fundacions solidàries on l'esport i el bàsquet són protagonistes, i que asseguren que "han estat i seran una constant durant aquesta temporada en l'ecosistema del Bàsquet Català".