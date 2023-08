Nou protocol de Protecció d'Infants i Adolescents al CAR Sant Cugat

Quines són les novetats del protocol?

Eldisposa d'un nou, aprovat pel Govern el passat 27 de juny. Aquest dimarts, una delegació del Govern ha visitat les instal·lacions del CAR, de la mà del seu director,El conseller de Drets Socials,ha destacat que aquest és un protocol "pioner" i que respon al compromís del Govern i dels tècnics del CAR de "garantir els drets dels infants". "Catalunya està sent un país capdavanter en molts àmbits, també en el de la prevenció i l'als infants i joves".En un mateix sentit s'ha expressat Ramon Terrassa, director del CAR, per a qui la protecció dels nens i adolescents ha estat una constant des dels inicis. "Per a nosaltres és molt important crear un entorn, orientat a l'excel·lència, que ajudi al desenvolupament integral de tots els i les esportistes, especialment els menors d'edat", ha explicat. I és que "la formació intergal de l'esportista" era un delsdel CAR, per tal d'aconseguir tant el major èxit esportiu com el de desenvolupament i creixement personal".La consellera de Presidència,, ha assegurat que l'esport ha de ser "l'escenari propici per a una, on la igualtat d'oportunitats, la tolerància i el respecte siguin un fet incontestable".A la visita també hi han assistit, secretària general de l'Esport i l'Activitat Física;, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut i, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per part del govern de Sant Cugat hi eren presentsl'alcalde,, la regidora de Drets Socials,, el tinent d'alcalde de Drets,i el tinent d'alcalde de Relacions Institucionals,El protocol aprovat el passat més de juny és unaal Centre, que incorpora les novetats de la legislació més recent, com la Llei orgànica 8/2021 de Protecció integral a la infància i l'adolescència. El text ha estat elaborat amb l'assessorament de la, un referent assistencial en aquest àmbit al país.Algunes de les novetats són la creació de la figura deldel Centre, l'establiment d'un, accions deentre els diversos col·lectius del CAR - esportistes, entrenadors, famílies, personal... - un unade tots aquells que, dins del CAR, tracten directament amb infants i adolescents.Cal tenir en compte, a més, que al CAR s'han d'observar altres formes de violència, com podrien ser elo el mal ús de l'