Aitor Arriaga torna a presidir l'Associació de Veïns de Can Cortés

L'ha validat quetorni a presidir l'entitat, amb la mateixa Junta Directiva que quan va deixar el càrrec per entrar a la cursa electoral a les primàries de Junts per Sant Cugat , tot i que va acabar per retirar-se'n El curs polític de l'Associació començarà amb una, la setmana vinent, on esperen obtenir un principi d'acord que doni "estabilitat i seguretat" a les inversions que necessita el barri.Segons explica el mateix president, les prioritats són unper tenir "un entorn segur contra els incendis", millores en la, més, i un canvi en els. Unes propostes llargament reivindicades, i que van tenir continuïtat en el període de presidència de Gemma Falcó