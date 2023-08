L'alcalde de Sant Cugat atendrà la ciutadania un dia cada mes a l'OAC

L'alcalde de Sant Cugat,, ha anunciat aquest dilluns que, a partir d'aquest mes de setembre serà durant, matí i tarda, en una de les taules de l'de la ciutat. Segons explica en una carta publicada a La Vanguardia i que ha compartit a la web deSant Cugat, aquesta iniciativa respon a la seva voluntat de "ser més accessible" i poder escoltar directament "aquells particulars que em volen plantejar un problema o una proposta de millora per Sant Cugat".Vallès diu que li agrada "el tracte amb les persones, saber el per què de les coses", així com "implicar-me i ajudar a tirar endavant projectes". Tot i que la seva perspectiva sobre Sant Cugat, assegura que necessita "saber més coses, conèixer encara més la ciutat i la gent que hi viu" per poderL'alcalde encara no ha fet públic quin dia passarà matí i tarda a l'OAC de l'Ajuntament de Sant Cugat, però afirma que tots elsque li facin arribar en aquest horari d'atenció seran derivats a les àrees municipals corresponents i que rebran la resposta adequada al ciutadà que l'hagi formulat.