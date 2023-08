Arriba la tercera edició de la Qomic Boom, del Museu del Còmic de Sant Cugat

Lade Sant Cugat, a la Rambla del Celler, acollirà aquest cap de setmana les terceres jornades, organitzades peli amb el suport de l'Ajuntament. Durant els dos dies, hi hauràd'expositors d'editorials del món del còmic, signatures d'autors, xerrades i tallers.El Qomic Boom obrirà les portes dissabte a les 10h, i a partir de les 11h hi haurà les primeres activitats: TEBEOS. Un recorregut per 135 anys d'història, amb, fundador del Museu del Còmic de Sant Cugat; Desmemòries d'una revista satírica, amb, un dels fundadors de la revista El Jueves i creador de sèries com El Dios i Quico el progre (12h); la presentació de La luna de Verne amb els seus autors,(17h), i dos tallers infantils: Com dibuixar superherois i superheroïnes (17h) i Crea el teu propi personatge (18h), amb l'il·lustradorEl mateix Hernández encetarà la programació de diumenge amb el taller infantil Disseny de monstres o criatures fantàstiques (11h), i paral·lelamentoferirà la xerrada 20 anys de l'AACE (Associació d'Autors de Còmic d'Espanya). A les 12h, Javier Hernández farà un nou taller infantil, Acting i expressions als nostres personatges.