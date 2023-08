Cinc detinguts per robatoris de material informàtic en empreses d'arreu de Catalunya

Elshan desarticulat un grup especialitzat en robaren empreses d'arreu de Catalunya, en concret 14 empreses del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Vallès Occidental. El grup es desplaçava des de l'entorn metropolità a altres comarques, i enassaltaven les oficines de les empreses.La nit del 10 de juliol van robar a quatre empreses de, en tots casos accedint saltant les tanques perimetrals i forçant les portes d'accés. Es van en dur ordinadors, portàtils, tauletes electròniques i telèfons mòbils. Després, fugien del lloc sense donar temps a les alertes dels sistemes d'alarma.La nit del 10 d'agost es va produir una altra sèrie d'assalts a les comarques de Ponent, en aquest cas a Lleida, Bell-lloc, Palau d'Anglesola i Tàrrega. L'avançament de la investigació va permetre relacionar aquests fets amb dos més que van tenir lloc a Rubí, el 4 d'agost, i a, el dia 16. En aquesta ocasió, alguns dels responsables i els vehicles que utilitzaven van poder ser identificats.L'última onada de robatoris, amb la mateixa operativa, va ser la nit del 17 d'agost en empreses de Terrassa, Montcada i Reixac i, novament, Sant Cugat del Vallès. Arran d'aquest darrer episodi, es va establir undels sospitosos que quedaven, que van ser interceptats la nit del 23 d'agost en un polígon de Barberà del Vallès: els Mossos van aturar un vehicle amb cinc ocupants, tapats amb, que acabaven de robar en una empresa i s'havien endut dotze portàtils i un telèfon mòbil. Al maleter també hi van trobar eines relacionades amb els robatoris.En total, el grup criminal hauria robat prop. A més de la pèrdua dels equips, aquests robatoris suposen un perjudici econòmic rellevant a les empreses, ja que es tracta d'eines bàsiques per al desenvolupament de l'activitat diària.Els detinguts,, han passat a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions.