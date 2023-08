El temps d'aquest dimarts: torna l'esperada calma

Sol i temperatures càlides

. És la paraula que els catalans fa dies que esperen quan consulten la previsió del temps i que, després d'una, per fi poden llegir. L'onada de calor, el temporal, les pedregades i les alertes pel vent quedaran enrere aquest dimarts, que elpreveu que sigui unaEl dia no se sortirà del guió previsible. S'aixecarà ambi temperatures al voltant dels 20 graus i, això sí, amb alguna. Si hi ha alguna precipitació, serà lleu i dispersa a punts del quadrant nord-est i del litoral i prelitoral, a més d'alguna nevada a cotes d'entorn els 2.400 metres.Amb el pas de les hores, la calor s'anirà imposant i deixarà, sense pics destacables. El vent acabarà aixecant el peu de l'accelerador i passarà a un segon pla. Els qui apareixeran a escena són elsa la meitat nord i la tradicional boira a Ponent, deixant el cel alliberat al litoral i prelitoral central, així com al centre del país.

Altres notícies que et poden interessar