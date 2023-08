Els gelats per a gossos i humans arriben a Sant Cugat

L'origen de Badiani

Doncs ara ho podràs fer amb total seguretat amb. I és que laaterra a Sant Cugat amb un nou producte sota el braç: elAprofitant la celebració del Dia Internacional del Gos, el pròximtots aquells que vagin al local de-just davant del Monestir- amb la seva mascota, per la compra de cada gelat se'n reglarà un completament dissenyat per al consum dels nostres peluts amics.Fet a base de crema batuda, rovell d'ou, fibres vegetals, aigua, fructosa i llet baixa en lactosa (amb un 96,65% menys que qualsevol altre gelat de Badiani) esdevé un autèntic "capritxo" per a les nostres mascotes. A més a més, amb aquests ingredients també resulta apte per al. T'atreviràs a provar-lo?El preu de la terrina petita va dels 3 euros als 14 euros la caixa.Els inicis de Badiani es remunten a 1932, quan es va inaugurar la primera gelateria de la companyia a Florència. Després de la seva expansió al llarg de tot el territori italià, en 1993, la família Pomposi adquireix la cadena i inicia un pla de transformació orientat a reestructurar i ampliar els locals de venda i producció i a augmentar la gamma de gelato i pastissos oferts.L'èxit es consolida en 2015 quan Paolo Pomposi s'alça amb el primer premi en el Gelato Festival celebrat a Londres. Després d'aquesta victòria, Badiani realitza una ferma aposta pel mercat britànic i en 2016 obre el seu primer local situat en el Mercato Metropolità de la capital. En els anys posteriors, el bon acolliment de la gelateria per part del públic britànic consolida la presència de Badiani a Londres, on actualment compta amb 14 punts de venda i el laboratori de producció de gelato artesanal més rellevant del país. El 2022 Badiani aterra a Espanya amb la inauguració d'un primer local a Barcelona.