L'Ajuntament mou fitxa per accelerar el desallotjament de la casa ocupada i conflictiva del carrer Plana de l'Hospital

Laestà acaparant la major part de l'atenció aquest estiu. Una ocupació "" que està generant molt deentre el veïnat i comerciants de l'entorn després de l' augment d'episodis d'aldarulls, baralles i amenaces arran de la presència dels nous inquilins.En aquesta línia, des de fa setmanes que el consistori va promoure l'establiment d'unamb agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra per efectuar una "" al perímetre de la zona que permetés executaren cas de necessitat. Així, en els darrers dies s'han produït diverses intervencions a l'immoble amb la detenció d'una persona el passat 17 d'agost i de tres més el passat 18 d'agost.Davant de tot plegat, des de l'arribada del nou equip de govern (Junts-ERC) es va dissenyar unaamb totes les parts implicades -inclosa la Fundació Josep Carreras com a propietària de l'edifici-, per tal de fer arribar tota la informació a l'abast al Jutjat d'Instrucció núm.1 de Rubí i. Així doncs, el passat 24 de juliol es va aportar la denúncia de la propietat -ja presentada el passat mes de novembre-, totes les denúncies i queixes dels veïns amb prop de 200 signatures, i tots els atestats emesos pels cossos de seguretat. "L'objectiu és aconseguir que elper tramitar l’ordre amb la màxima celeritat possible", ha exposat l'administració local en un comunicat.“Aquesta ocupació és unaa la ciutat, que està provocant angoixa entre el veïnat i comerciants de la zona. Abans fins i tot de ser l’alcalde de Sant Cugat ja em vaig preocupar per aquest tema, que ara és prioritari per a mi i el meu equip de govern i al qualde què disposem", ha manifestat. "Agraeixo la implicació de totes les parts i confio que, ben aviat, s’haurà resolt aquest preocupant conflicte que afecta la ciutat".