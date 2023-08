La multinacional santcugatenca Fluidra registra una caiguda del 37,5% dels beneficis

Durant el primer semestre del 2023,va guanyar 104 milions d'euros en beneficis, un 37,5% menys que durant el mateix període de l'any passat. Tot plegat, amb uns resultats que també registren un volum total de vendes de 1.186 milions, el que també suposa un 18% menys.I és que la multinacional santcugatenca d'equipaments de piscina i productes "wellness" atribueix aquesta davallada a unque es troba en un procés de normalització i undesprés d'anys de fort creixement.Per zones geogràfiques, els ingressos d’Amèrica del Nord van baixar gairebé un 20%; els del sud d’Europa, un 14%; els de la resta del món, un 9%; alhora que les vendes a Europa central i del nord van disminuir un 28%. D'altra banda, per unitats de negoci, la piscina comercial va augmentar les seves vendes un 4%, gràcies a la recuperació del turisme, tot i que la piscina residencial va baixar un 21%.En qualsevol cas, la companyia assevera que aquests resultats estan dins deli esperen poder tancar l'any amb unes vendes d’entre 2.000 i 2.100 milions, un ebitda d’entre 410 i 450 milions i un benefici de caixa net d’entre 0,95 i 1,15 euros per acció. "Confiem en l'atractiu del sector i en la nostra capacitat de crear valor", ha remarcat el president executiu de Fluidra,No obstant això, la companyia ja s'ha posat mans a l'obra i està dissenyant unamb iniciatives de reestructuració i control de despeses per mitigar la inflació de costos. Així doncs, l'empresa està immersa en uncentrat a millorar la sevatot reduint els costos fixos. Fins ara, s’estan duent a terme més de 350 iniciatives que generaran uns 29 milions d’euros d’estalvi enguany, prop de l’objectiu d’aconseguir un terç dels estalvis del programa en 2023.