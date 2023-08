El PP reclama el «desallotjament immediat» de l'immoble ocupat i conflictiu del centre de Sant Cugat

Davants dels " reincidents incidents " que s'han viscut durant les darreres hores a l'entorn de l', elha reclamat el "" de l'edifici.En aquesta línia, el secretari general i regidor de la secció local del PP,, considera que la situació que s'està vivint al carrer Plana de l'Hospital és "i fa massa temps que dura". Una ocupació, recorda Bergua, que forma part de les dues okupacions registrades en tota la ciutat qualificades com a "" pels Mossos d'Esquadra.Així doncs, el regidor popular ha traslladat la sevaamb els veïns i comerciants; tot reclamant que laaugmentin la seva presència a les immediacions de l'habitatge per garantir la seguretat de l'entorn.En qualsevol cas, cal recordar que la propietat, la Fundació Josep Carreras, ja fa mesos que va iniciar el procés pertinent per efectuar el desallotjament a través de la via judicial.