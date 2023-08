VÍDEO | Bestué vola cap a les semifinals dels 200 metres llisos del Mundial d'Atletisme

👏 ¡Segunda semifinal mundialista para Jaël Bestué (@JaelBestue)! #Budapest2023 #AtletismoRTVE



La atleta barcelonesa ha superado su serie en los 200 con un tiempo de 22.58 y consigue sus segundas semifinales del Mundial, tras las de 100 metros pic.twitter.com/yM2m6JCEKZ — Teledeporte (@teledeporte) August 23, 2023

no es rendeix i, amb el cap ben alt, continua mostrant solvència alque s'està celebrant aquesta setmana a Budapest (Hongria). I és que aquest matí, la velocista santcugatenca s'ha guanyat elde demà delsdesprés de superar laamb un temps de-a només 0.04 de superar la seva pròpia marca personal.A la ronda classificatòria en qüestió, Bestué ha quedat tercera només superada per la bahamenya(22.31 segons) i la britànica(22.39 segons).D'altra banda, ahir Bestué es va quedar a les portes de participar a la final dels 100 metres llisos fent un temps d'11.25 segons; una marca millor que la de la seva ronda classificatòria d'aquest dilluns, però lluny del seu millor registre personal d' 11.10 segons al Meeting de Madrid . Malgrat tot, la catalana es va endur el rècord actual de la millor marca cursada per una atleta espanyola en un Mundial.