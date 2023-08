L'«excepcionalitat» de Sant Cugat respecte als desorbitats preus del lloguer, segons Idealista

Les'han convertit en lesal conjunt d'Espanya, segons el rànquing del segon trimestre de 2023 publicat aquest dimarts pel portal immobiliari d'L'estudi, que analitza els 100 municipis de l'Estat amb major demanda, s'ha elaborat a partir d'sobre rendes i demanda relativa i ofereix una classificació de les zones més cercades entre els usuaris d'Idealista per trobar una casa de lloguer.En aquest sentit, s'identifica durant aquest període de l'any elde la demanda per. Així doncs, al Principat encapçalen la llista(2.489 euros mensuals),(1.725 euros mensuals) i(1.550 euros mensuals). Pel que fa a nivell estatal, els preus més elevats es localitzen a(3.286 euros),(3.232 euros) i(3.159 euros). En qualsevol cas, entre les primeres posicions es manté l'"" deamb 1.940 euros mensuals com a únic municipi sense platja i de l'interior.Tanmateix, també cal destacar que per primera vegada apareixen nous municipis catalans que fins ara no formaven part de les categories més cares com ho són ja(1.147 euros mensuals), l'(965 euros),(933 euros) o(842 euros).