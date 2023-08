Restablert el servei del Funicular de Vallvidrera

El funicular de Vallvidrera, construït per la companyia del Ferrocarril Sarrià Barcelona (FSB), es va inaugurar l'octubre de 1906 per tal de poder comunicar la línia del Vallès (estació Peu del Funicular) amb el poble de Vallvidrera. El 1979 es va integrar a la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Després de diverses reformes dels cotxes antics, al 1998 FGC va procedir a realitzar una reforma integral de la línia: es va canviar tota la plataforma de la via, les estacions i els vehicles permetent que el funicular funcionés de manera totalment automàtica, amb la via protegida amb portes d'andana a les estacions.La línia té una longitud de 736,6 metres amb un desnivell de 158 m i un pendent màxim del 29%. El servei s’ofereix amb dos vehicles amb capacitat per 50 persones en cadascun d’ells. El temps de recorregut és de menys de 3 minuts. Serveix de transport públic habitual per als residents a Vallvidrera i els caps de setmana és habitual per a les persones que pugen a Collserola per realitzar caminades per la carretera de les Aigües.