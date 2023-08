Una nova baralla a l'interior de la casa ocupada del centre de Sant Cugat acaba amb tres detinguts

El veïnat, emprenyat

. I és que l'immoble, amb sortida als carrers Indústria i Plana de l'Hospital, va obligar a mobilitzaraquest passat divendres, 18 d'agost, amb tan sols unes hores de marge.Segons ha pogut saber, inicialment, al voltant de les 17 h de la tarda, els cossos armats es van personar a l'indret després de rebre unque s'estava produint unaentre inquilins a l'interior de l'edifici amb un ocupant que, entre crits, assegurava que l'havienDavant de l'incident, els agents van entrar a l'interior de l'immoble per efectuar uni es van endur la presumpta víctima en. No obstant això, en cap cas les lesiones s'haurien efectuat amb una arma blanca i la persona només presentava algunesen una de les seves cames. Després de ser atès en un centre mèdic, en pocs minuts li van donar l'alta.No obstant això, hores més tard ambdós cossos policials van haver de tornar al polèmic indret per unaentre ocupes. I aquesta vegada, l'operatiu es va saldar ambper delictes de lesions, amenaces i danys lleus.Cal recordar que aquests arrestos es produeixen només 24 hores més tard d'una primera detenció quan, en un dels periòdics controls rutinaris per conèixer de primera mà la situació, el nombre d'inquilins i les condicions de l'espai, un dels municipals va identificar un individu com l'autor de diversosal municipi.Durant els darrers mesos els veïns han anat manifestant constantment el malestar i desempara que pateixen davant d'un sobtat i correlatiu augment de molèsties, altercats i episodis violents des de l'inici de l'okupació d'aquest cèntric immoble.Com a resposta, el govern local va dissenyar un dispositiu especial de seguretat amb els conseqüents controls rutinaris i la participació d'ambdós cossos policials per mitigar els "efectes col·laterals" derivats d'aquesta okupació - amb presumptes incidents relacionats amb elmentre el procés judicial, engegat per la Fundació Josep Carreras com a propietària de l'edifici, continua avançat per a efectuar-ne el desallotjament.Cal recordar que de la seixantena d'habitatges ocupats al conjunt del terme municipal de Sant Cugat -un 0,18% del parc d'habitatge total-, només n'hi ha dos que es considerin conflictius i causin perjudicis al veïnat del seu entorn.