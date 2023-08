Els Bombers, preocupats per l'elevat risc d'incendi a Collserola

Un protocol aterrat

Elshan intensificat el control dels hidrants i dels accessos davant l'actualque s'allargarà durant aquesta setmana. Així ho ha explicat, cap de divulgació del cos, que també ha alertat de la previsió deque, en cas d'incendi, suposarien un "". Per aquest motiu, s'ha fet una crida a "no abaixar la guàrdia" i a seguir els consells de seguretat. "Cal tenir molta cura en visitar la muntanya, no executar cap activitat ni amb flames ni amb pirotècnia, i tampoc deixar brossa ni vidres. La nostra activitat no pot suposar cap mena de risc", ha asseverat.En aquesta línia de prevenció, Prades ha explicat que el cos està començant a utilitzar un tipus de vehicles més petits que permeten efectuar intervencions més ràpides. En concret, es tracta de camions, on hi ha espai per una dotació de tres bombers i que només poden abastir una quantitat d'aigua limitada, però "suficient" per fer front a un primer contacte amb les flames.Prades també ha destacat que durant laels tres grans parcs de muntanya de referència - el de Collserola, el de la Vall d'Hebron i el de Sant Andreu- estan "disponibles en tot moment" i que en aquests es garanteix elcomplet de tres tancs en una primera sortida i de sis tancs en una segona.Malgrat que de moment encara no s'ha registrat cap gran incendi significatiu a Barcelona aquest estiu, avisen que podria succeir en qualsevol moment. De fet, Prades ha alertat que el risc no acabarà a finals d'estiu, ja que l'estrès hídric i la situació de sequera faran allargar la situació d'alerta durant la tardor i principis d'hivern.D'altra banda, Prades ha detallat que compten amb una cartografia "adaptada a les necessitats" i que la revisen a primera hora del matí tenint en compte les condicions climàtiques que s'esperen pel dia. "Repassem els possibles focus d'incendi i l'evolució probable que hi hauria segons el vent", ha exposat. Al llarg del matí, els bombers fan un recorregut per reconèixer la zona i controlar que els accessos forestals siguin transitables.En aquesta línia, el cap ha assegurat que identifiquen zones per fer un emplaçament segur dels vehicles. L'objectiu, segons Prades, és que, quan hi hagi foc "no ens enganxi tot de nou", tot i que ha reconegut que "sempre hi ha imprevistos".