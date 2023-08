VÍDEO | La santcugatenca Jaël Bestué es queda a les portes de la final dels 100 metres llisos del Mundial d'Atletisme

❌Jael Bestué se queda fuera de la gran final #AtletismoRTVE #Budapest2023



Ritmo reggae por el momento entre las clasificadas para la final de los 100 metros lisos



🇯🇲Jamaica al poder



🔴DIRECTO | @la2_tve https://t.co/iioPhnmxR5 pic.twitter.com/LP4pOUMSVK — Teledeporte (@teledeporte) August 21, 2023

👑¡Hay una nueva 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀 de la velocidad MUNDIAL! #AtletismoRTVE



💥La estadounidense Sha'Carri Richardson acaba con la hegemonía de Shelly Ann Fraser-Pryce que buscaba hacer historia en Budapest



⏱️¡Y lo hace batiendo el récord del campeonato!https://t.co/D0qAjFRc76 pic.twitter.com/4obYLK9Reu — Teledeporte (@teledeporte) August 21, 2023

La santcugatencas'ha quedat a les portes de poder participar a la final delque s'està celebrant aquesta setmana a Budapest (Hongria). I és que la velocista ha quedat setena a les semifinals dels 100 metres llisos fent un temps d'; una marca millor que la de la seva ronda classificatòria d'aquest dilluns, però lluny del seu millor registre personal d' 11.10 segons al Meeting de Madrid . Malgrat tot, la catalana s'endú el rècord actual de la millor marca cursada per una atleta espanyola en un Mundial.Pel que fa a la resta de la competició, Bestué encara té per endavant cursar les proves dels 200 metres llisos (dimecres) i la de relleus del 4x100 (divendres).El millor temps de la final dels 100 metres llisos va ser registrada per la nord-americana Sha'Carri Richarson amb 10.65 segons, seguida de les jamaicanes Shericka Jackson (10.72) i Shellu-Ann Fraser-Pryce (10.77).